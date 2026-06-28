Pizzera und Jaus am Wörthersee: „Ein Heimspiel“

Emotionen, tiefgründige Texte, Wortwitz – Pizzera & Jaus heuern in zwei Wochen, am 12. Juli, mit Austro-Pop der Extraklasse und stimmgewaltiger Unterstützung in der Ostbucht an!
„Das wird ein Husarenritt durch sämtliche musikalische Genres“, verspricht Paul Pizzera. Und wer das heimische Erfolgsduo schon einmal live auf der Bühne erlebt hat weiß, wovon er spricht. Denn wenn am 12. Juli 2026 die ersten Akkorde über das Wasser und durch die Arene der Ostbucht schallen, erwartet die Besucher weit mehr als ein normales Popkonzert.
Die beiden Austro-Stars treffen mit ihrer Mischung aus tiefgründigen Texten und mitreißendem Dialekt-Pop mitten ins Herz ihrer Fans. „Ein Spektakel der Extraklasse – wir werden wie immer alles geben! Tränen und Schweiß inklusive“, so Otto Jaus, für den das Wörthersee-Konzert ohnehin eine Herzensangelegenheit ist!
„Ich bin mit einer Kärntnerin verheiratet, verbringe viel Zeit in Krumpendorf und am Wörthersee. Also ist es für mich quasi ein Heimspiel – die ganze Familie wird da sein. Was es für mich aber nicht einfacher macht. Die hören immer ganz besonders genau hin.“ Ein Sommer-Konzert-Highlight und ein Pflichttermin für alle, die Mundartmusik mit Herz und Hirn zu schätzen wissen.
Charmante Unterstützung
Zumal Paul Pizzera und Otto Jaus auch Musikkollegin Ina Regen mit an den Wörthersee bringen. Die charmante Dialektsängerin wird das Publikum mit ihren tiefgründigen Liedern emotional auf das Duo einstimmen. Der Countdown für den einmaligen Austro-Abend in der Ostbucht läuft! Und es gibt noch einige wenige Karten!
Restkarten gibt es auf www.ip-media.tv, in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und an der Abendkassa
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