Pizzera und Jaus am Wörthersee: „Ein Heimspiel“

„Ich bin mit einer Kärntnerin verheiratet, verbringe viel Zeit in Krumpendorf und am Wörthersee. Also ist es für mich quasi ein Heimspiel – die ganze Familie wird da sein. Was es für mich aber nicht einfacher macht. Die hören immer ganz besonders genau hin.“ Ein Sommer-Konzert-Highlight und ein Pflichttermin für alle, die Mundartmusik mit Herz und Hirn zu schätzen wissen.