Neue Stadtbrauerei: „Ort mit Herz und Charakter“

Als Obfrau des Vereins Villacher Kirchtag hat sie besonderes Interesse an Villachs Braukultur: „Das neue Kirchtagsbier wurde in intensiver Zusammenarbeit aus der Taufe gehoben. In der Blindverkostung hat sich der Gewinner fast einstimmig durchgesetzt.“ Auf den Spatenstich folgte dann der Fassanstich und die erste öffentliche Verkostung.