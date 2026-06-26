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Boxing Earthquake! Usyk to Relinquish All His World Titles

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26.06.2026 20:59
Oleksandr Usyk
Oleksandr Usyk(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ukrainian boxing world champion Oleksandr Usyk says he will relinquish all his heavyweight titles (WBC, WBA, IBF). “I’m going to give up all my belts so the guys waiting in line today can fight for them,” Usyk announced on Instagram.

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He emphasized that this does not mean he is retiring from the sport. “Because I still have one last dance,” he said. He explained that the decision was well thought out and opens up new opportunities for him. Usyk did not provide any details.

Unification of Titles
The 39-year-old has been a professional boxer since 2013 and won his first world championship in 2016—at that time still in the cruiserweight division. He later moved up to the heavyweight division and became champion there as well, unifying the titles of the competing boxing organizations. In November 2025, he relinquished his WBO title.

Usyk, who remains undefeated in his professional career, is considered the world’s best heavyweight boxer today—and is also seen as politically ambitious. He was most recently seen at a meeting with U.S. President Donald Trump at the White House.

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