Video: Dreistes Wendemanöver auf Schnellstraße

Ähnliche Szenen auch auf Autobahn

Dabei sind sie nicht die Ersten: Bereits am Samstag hatten sich im Urlaubsrückreiseverkehr ähnliche Szenen abgespielt. Nach dem Unfall eines Wohnmobils kurz hinter der Salzburger Grenze in Bayern staute sich der Verkehr kilometerweit bis zum Walserberg zurück. Während die meisten Autofahrer geduldig ausharrten und eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte bildeten, riss einigen Lenkern der Geduldsfaden. Sie wendeten mitten auf der Autobahn (!) und fuhren entgegen der Fahrtrichtung zurück.