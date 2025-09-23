Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn

Ziele bei Pünktlichkeit gesenkt

Die Pünktlichkeitsziele im Fernverkehr wurden hingegen gesenkt. Bis Ende 2029 sollen laut den Regierungsplänen mindestens 70 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich unterwegs sein, die Bahn selbst hatte das bereits für das kommende Jahr angestrebt. Im ersten Halbjahr 2025 war mehr als jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn unpünktlich. Im Nahverkehr soll die Pünktlichkeit dauerhaft mehr als 90 Prozent betragen.