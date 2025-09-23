Vorteilswelt
Gewerkschaft dagegen

Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn

Wirtschaft
23.09.2025 12:29

Das Transportunternehmen Deutsche Bahn bekommt mit Evelyn Palla eine neue Chefin (siehe Video oben). Die Südtirolerin wechselt am 1. Oktober vom Aufsichtsrat in ihren neuen Job. Bisher leitete Palla die Regionalverkehrssparte der Deutschen Bahn, DB Regio.

Sie folgt auf Richard Lutz, der den Konzern fast acht Jahre lang führte und keine Trendwende mehr einleiten konnte. Bisher hat Palla nicht alle im Unternehmen hinter sich, so stimmte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG gegen sie als neue Chefin. Eine einfache Mehrheit reichte aber.

Die Stimmen gegen Palla seien vor allem als Stimmen gegen Dirk Rompf zu verstehen, hieß es. Rompf war Netz-Chef und könnte künftig die DB InfraGo leiten, die für die Infrastruktur des Konzerns zuständig ist. „Er hat das Spardiktat massiv durchgezogen und ist mitverantwortlich, dass die Infrastruktur in so einem Zustand ist“, sagte EVG-Chef Martin Burkert.

Evelyn Palla
Evelyn Palla(Bild: AFP/Tobias Schwarz)

Palla muss sich bei ihrer neuen Arbeit an der Strategie des Bundes orientieren. Dieser will auf mehr Zuverlässigkeit, Sicherheit und mehr Sauberkeit setzen. Im kommenden Jahr soll der Komfort für Passagierinnen und Passagiere im Fernverkehr verbessert werden. Zudem sollen bis 2036 rund 40 wichtige und belastete Strecken modernisiert werden.

Ziele bei Pünktlichkeit gesenkt
Die Pünktlichkeitsziele im Fernverkehr wurden hingegen gesenkt. Bis Ende 2029 sollen laut den Regierungsplänen mindestens 70 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich unterwegs sein, die Bahn selbst hatte das bereits für das kommende Jahr angestrebt. Im ersten Halbjahr 2025 war mehr als jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn unpünktlich. Im Nahverkehr soll die Pünktlichkeit dauerhaft mehr als 90 Prozent betragen.

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
