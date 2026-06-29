Todes-Bar-Betreiber wollen Lokale wieder öffnen

Opfer: „Rückkehr zum Tagesgeschäft“ unangemesen

Wie „Il Giornale“ berichtete, geht es dabei um die Restaurants „Le Vieux Chalet“ in Lens und „Le Senso“ in Crans-Montana. Bei Angehörigen der Opfer kommt dieser Schritt nicht gut an: Sie haben eine Online-Petition ins Leben gerufen, um die „Rückkehr zum Tagesgeschäft“ für die Morettis zu verhindern. Sie halten diesen Schritt für unangemessen und fordern, dass die Lokale bis zum Abschluss der Ermittlungen geschlossen bleiben.