Nächste „Ausnahmesituation“ für ÖFB-Elf bei der WM

„Dass wir ein paar Dinge besser machen müssen, wenn wir da eine Chance haben wollen, das wissen wir“, ergänzte der Deutsche. Gegen Weltmeister Argentinien hatte sein Team seine bisher beste Turnierleistung gezeigt – und dennoch mit 0:2 verloren. Bei einem Torverhältnis von 6:6 nach drei Spielen ortete Rangnick vor allem „im Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft Luft nach oben“.