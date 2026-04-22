Nachmittagsbetreuung: Plötzlich fehlen Millionen

Auch weniger Förderungen für Ferienbetreuung

Betroffen von den Kürzungen ist übrigens auch die Ferienbetreuung. Die Förderungen werden von Landesseite ganz eingestellt. Der Stadt Graz fehlen damit kurzfristig 100.000 Euro. Da der Anmeldeprozess für die Ferienbetreuung schon vor dem Start stand, hat man das Geld rasch selbst aufgetrieben – vom Sparbuch der Bildungsabteilung. Von dort darf man mit Segen der Finanzdirektion mehr beheben als eigentlich aufgrund der angespannten Budgetsituation erlaubt wäre.