210 Florianis bekämpften Brand in Tiroler Haus

Großeinsatz im Tiroler Ebbs (Bezirk Kufstein) am Sonntagabend! Auf einem Balkon eines Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Über 200 Einsatzkräfte rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.
Gegen 19 Uhr war in einem Mehrparteienwohnhaus auf dem Balkon im ersten Stock ein Feuer ausgebrochen. Rasch breiteten sich die Flammen auf den zweiten Stock und den Dachstuhl aus.
Aufgrund des schwierigen und herausfordernden Brandgeschehens standen mehr als 210 Einsatzkräfte mit 24 Einsatzfahrzeugen aus der Region im Einsatz. Ein 74-jähriger Bewohner musste wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht werden.
Weitere Bewohner unverletzt, Florianis brachen Einsatz ab
Alle weiteren Bewohner blieben ersten Informationen zufolge unverletzt und konnten in nahegelegenen Beherbergungsbetrieben untergebracht werden „Zwei Atemschutzträger der Feuerwehr mussten aufgrund des kräfteraubenden Einsatzes den Einsatz abbrechen, blieben jedoch unverletzt“, schildert die Polizei.
Das Haus wurde schwer beschädigt und ist aktuell nicht bewohnbar. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen werden aufgenommen.
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