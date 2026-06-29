210 Florianis bekämpften Brand in Tiroler Haus

Aufgrund des schwierigen und herausfordernden Brandgeschehens standen mehr als 210 Einsatzkräfte mit 24 Einsatzfahrzeugen aus der Region im Einsatz. Ein 74-jähriger Bewohner musste wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht werden.