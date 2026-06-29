Lewandowski steht vor Unterschrift bei neuem Klub!

Robert Lewandowski steht kurz davor, bei einem neuen Klub zu unterschreiben! Der Stürmer, der vier Jahre lang für den FC Barcelona gespielt hat, wird voraussichtlich einen Zweijahresvertrag unterschreiben.
Die Zukunft von Robert Lewandowski scheint entschieden zu sein. Berichten zufolge wird der Pole seine Karriere beim MLS-Klub Chicago Fire fortsetzen. Nach vier Jahren beim FC Barcelona steht der ehemalige Bayern-Spieler kurz vor einer Vertragsunterzeichnung. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano und Sky sind beide Seiten einig. Lewandowski soll innerhalb von 24 Stunden einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben. Da sein aktueller Vertrag in Barcelona bald endet, wechselt er ablösefrei in die Major League Soccer.
Gilewicz sprach mit Chicago-Trainer
Radoslav Gilewicz, Bundesliga-Legende und TV-Experte im polnischen Fernsehen, hatte diesen Transfer kürzlich bereits gegenüber „Sportkrone.at“ vermutet. „Ich habe mit dem Trainer von Chicago Fire gesprochen und er meinte, er will Lewandowski unbedingt für viel Geld nach Chicago holen“, sagte er. So ist es nun wohl auch eingetreten. „Aber ich weiß, dass Lewandowski nach seinem Karriereende nach Barcelona zurückkehren wird. Dort will er mit seiner Familie leben.“
Hier das gesamte Interview im Video:
Besuch in Chicago
Lewandowski hat Chicago bereits besucht und sich ein Bild vom Klub und der Stadt gemacht. Die Lebensqualität und das sportliche Projekt haben ihn offenbar überzeugt. Sein Wechsel markiert einen neuen Abschnitt in seiner beeindruckenden Karriere. Nach einem Transfer von etwa 45 Millionen Euro von Bayern zu Barcelona im Jahr 2022 feierte Lewandowski dort große Erfolge. Er gewann dreimal die spanische Meisterschaft und erzielte in 193 Pflichtspielen 120 Tore. Mit einem Wechsel nach Chicago wird er nun ein neues Kapitel aufschlagen.
Chicago Fire und die Superstars
Leistungsträger wie Lewandowski würden Chicago Fire als neuen Superstar stärken. Der 167-malige polnische Nationalspieler soll das neue Aushängeschild des Klubs werden. Er trifft in der MLS auf Größen wie Lionel Messi und Thomas Müller, was die Liga zusätzlich aufwerten wird.
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