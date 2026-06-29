Lewandowski steht vor Unterschrift bei neuem Klub!

Besuch in Chicago

Lewandowski hat Chicago bereits besucht und sich ein Bild vom Klub und der Stadt gemacht. Die Lebensqualität und das sportliche Projekt haben ihn offenbar überzeugt. Sein Wechsel markiert einen neuen Abschnitt in seiner beeindruckenden Karriere. Nach einem Transfer von etwa 45 Millionen Euro von Bayern zu Barcelona im Jahr 2022 feierte Lewandowski dort große Erfolge. Er gewann dreimal die spanische Meisterschaft und erzielte in 193 Pflichtspielen 120 Tore. Mit einem Wechsel nach Chicago wird er nun ein neues Kapitel aufschlagen.