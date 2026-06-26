Lkw gegen Fahrrad: Frau lebensgefährlich verletzt

Beim Abbiegen übersehen

Laut Angaben des 23-jährigen Lkw-Lenkers aus dem Bezirk Liezen dürfte es beim Abbiegen zu dem Unfall gekommen sein. Er war mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Kobenz unterwegs und wollte auf Höhe der Einfahrt zu einem Pendler-Parkplatz von der L518 nach links abbiegen. Dabei hätte er die 51-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Murtal, die mit ihrem E-Bike am Radweg in Fahrtrichtung Kraubath unterwegs war, übersehen.