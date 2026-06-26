Lkw gegen Fahrrad: Frau lebensgefährlich verletzt

Am Freitag kam es im Bezirk Murtal zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Der Lenker dürfte die Frau beim Abbiegen übersehen haben. Die 51-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.
Nachdem am Donnerstagabend ein verunglückter Radfahrer an einem Straßenrand in St. Marein-Feistritz gefunden wurde, kam es am Freitag bereits zum nächsten Unglück in der Murtaler Gemeinde. Gegen 9.20 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Verkehrsunfall nach Feistritz bei Knittelfeld gerufen. Das Rote Kreuz war bereits vor Ort und versorgte eine bewusstlose Frau.
Beim Abbiegen übersehen
Laut Angaben des 23-jährigen Lkw-Lenkers aus dem Bezirk Liezen dürfte es beim Abbiegen zu dem Unfall gekommen sein. Er war mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Kobenz unterwegs und wollte auf Höhe der Einfahrt zu einem Pendler-Parkplatz von der L518 nach links abbiegen. Dabei hätte er die 51-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Murtal, die mit ihrem E-Bike am Radweg in Fahrtrichtung Kraubath unterwegs war, übersehen.
In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Lkw und der Radfahrerin. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort musste sie vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden.
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