Mann nach Fahrradsturz am Straßenrand gefunden

Donnerstagabend kam ein 58-Jähriger im Bezirk Murtal mit seinem Fahrrad zu Sturz und blieb am Straßenrand liegen. Angehörige fanden den schwer verletzten Mann und alarmierten die Einsatzkräfte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Gegen 21.20 fuhr ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Murtal mit seinem Fahrrad auf der Gemeindestraße Feistritzgraben in St. Marein-Feistritz (Bezirk Murtal). Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte er dabei zu Sturz gekommen sein und blieb am Straßenrand liegen.
Keine Fremdbeteiligung
Angehörige, die kurze Zeit später auf derselben Strecke unterwegs waren, fanden den Mann und verständigten die Einsatzkräfte. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Sturz ohne Fremdbeteiligungen erfolgt sein.
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