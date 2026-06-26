Mann nach Fahrradsturz am Straßenrand gefunden

Keine Fremdbeteiligung

Angehörige, die kurze Zeit später auf derselben Strecke unterwegs waren, fanden den Mann und verständigten die Einsatzkräfte. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Sturz ohne Fremdbeteiligungen erfolgt sein.