Lenker übersah Radfahrer: Mann schwer verletzt

Ohne Helm unterwegs

Trotz einer Vollbremsung des Radfahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Der 35-Jährige prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.