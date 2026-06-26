Lenker übersah Radfahrer: Mann schwer verletzt

Donnerstagabend übersah ein Pkw-Lenker in Graz beim Abbiegen einen Radfahrer. Trotz einer Vollbremsung des Radfahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer trug keinen Helm, er erlitt schwere Verletzungen.
Gegen 21.20 Uhr war ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Brockmanngasse im Grazer Bezirk Jakomini unterwegs. Bei der Jakob-Redtenbacher-Gasser wollte er links abbiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden 35-jährigen Radfahrer.
Ohne Helm unterwegs
Trotz einer Vollbremsung des Radfahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Der 35-Jährige prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Bei dem Radfahrer konnte aufgrund seiner Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden, es ergaben sich aber keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch Alkohol.
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