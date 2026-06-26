Nach Schafsrissen: Wolf wurde in Osttirol erlegt

Das Land Tirol ruft die Bevölkerung weiterhin dazu auf, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen und anderen großen Beutegreifern möglichst rasch zu melden. Besonders wertvoll für die Experten sind Fotos oder Videos, die über das Sichtungsformular auf der Website des Landes oder direkt bei der zuständigen BH eingereicht werden können.