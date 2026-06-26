Tiroler vermisst: Suchaktion nahm glückliches Ende

Auch Suchhunde im Einsatz

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr durchkämmten gemeinsam mit der Polizei das vermutete Aufenthaltsgebiet. Unterstützung kam dabei auch aus der Luft: Die Bezirksfeuerwehrdrohne wurde eingesetzt, um das Gelände aus der Vogelperspektive abzusuchen. „Zusätzlich stand die Diensthundeeinheit der Polizei im Einsatz“, heißt es seitens der Exekutive.