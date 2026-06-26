Tiroler vermisst: Suchaktion nahm glückliches Ende

Erfolgreicher Rettungseinsatz am Donnerstagabend in Tirol: Ein vermisster 69-Jähriger wurde durch den Einsatz von Drohnen und Spürhunden wohlauf gefunden. Die Erleichterung bei seiner Lebensgefährtin war natürlich groß.
Kurz nach 20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein 69-jähriger Österreicher in Erl vermisst werde. Unmittelbar danach wurde eine große Suchaktion gestartet.
Auch Suchhunde im Einsatz
Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr durchkämmten gemeinsam mit der Polizei das vermutete Aufenthaltsgebiet. Unterstützung kam dabei auch aus der Luft: Die Bezirksfeuerwehrdrohne wurde eingesetzt, um das Gelände aus der Vogelperspektive abzusuchen. „Zusätzlich stand die Diensthundeeinheit der Polizei im Einsatz“, heißt es seitens der Exekutive.
Happy End: Mann wohlauf gefunden
Der Einsatz führte schließlich rasch zum Erfolg: Gegen 21.40 Uhr entdeckten Florianijünger den Mann. Der 69-Jährige war wohlauf und benötigte keine medizinische Versorgung.
Nach dem glücklichen Ende der Suchaktion wurde der Mann im Feuerwehrhaus Erl laut Polizei an seine Lebensgefährtin übergeben, die ihn anschließend nach Hause brachte.
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