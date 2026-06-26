Ihr Kinderlein! Nächster Belgien-Kicker wird Papa

In der belgischen Nationalmannschaft geht es wieder um Kinder! Nach der Debatte um Jeremy Doku und die Geburt seines Sohnes berichtete auch Abwehrchef Brandon Mechele, dass seine Frau ein Kind erwartet ...
„Ich werde auch Vater, aber das wird erst nach der WM der Fall sein. Meine Frau war gerade beim Arzt, es ist alles in Ordnung“, sagte der 33-jährige Innenverteidiger vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Neuseeland. „Vielleicht muss ich aber zurück, wenn es früher kommt.“
Offensivstar Jeremy Doku war nach London gereist, um bei der Geburt seines Sohnes Praise dabei zu sein. Eine französische Journalistin hatte dies scharf kritisiert, ihr Sender bat im Anschluss um Entschuldigung.
„Er hat sieben Tage nicht trainiert!“
Ob Doku nach seiner Rückkehr gegen Neuseeland zum Einsatz kommt, ließ Trainer Rudi Garcia offen. „Er hat sieben Tage nicht trainiert, das ist nicht zu unterschätzen“, sagte der Franzose. Doku werde sicher nicht 90 Minuten spielen, aber er sei ein Spieler, der Spiele allein entscheiden könne.
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