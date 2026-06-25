A Merciless Disease
Cancer Has Returned for Tennis Icon Chris Evert!
Tennis icon Chris Evert has been diagnosed with cancer again and will not be traveling to Wimbledon as an expert for the upcoming grass-court classic!
After undergoing tests, she learned last weekend that her ovarian cancer had returned. She has already undergone surgery as a first step and will begin chemotherapy in the coming weeks, the 71-year-old American wrote on Instagram.
“I remain optimistic and determined!”
“Ovarian cancer is relentless, but I remain optimistic and determined as I continue this fight,” Evert emphasized. She will be stepping back from all professional commitments in the coming months to focus on her health.
“A champion among champions!”
Her former rival Martina Navratilova offered Evert words of encouragement in a comment under the post. “She is a champion among champions, and she will defeat this monster once again. We’re all here for you,” wrote the 69-year-old American.
In January 2022, the winner of 18 Grand Slam titles had publicly revealed that she had been diagnosed with ovarian cancer, which she said she had overcome a year later. In December 2023, she announced that cancer cells had been detected again in the same pelvic area. Her sister Jeanne had died of ovarian cancer.
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