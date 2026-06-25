Vizebürgermeisterin von Leoben erklärt den Rückzug

Sie sei seit 2014 durchgehend für die SPÖ in öffentlichen Ämtern gewesen, so Sandler. „Ich habe immer wieder Entscheidungen mitgetragen, von denen ich nicht immer überzeugt war, aber die von der Mehrheit meiner Fraktion anscheinend so gewollt war.“ Nun sei allerdings eine Grenze erreicht, „die von Stadtrat Mautner oft zitierte rote Linie, die ich nicht mehr überschreiten kann und/oder will“. Für sie sei aber auch klar, dass sie nicht gegen ihre eigene Fraktion stimmen werde.