Knalleffekt: Dreier-Koalition in Leoben geplatzt

Es war eine Überraschung: Ausgerechnet Walter Reiter, der in den Jahren zuvor die regierende SPÖ stets frontal attackiert hatte, wurde nach der Gemeinderatswahl vor einem Jahr ein Koalitionspartner der Sozialdemokraten – gemeinsam mit den Grünen. Die Roten hatten zuvor die absolute Mehrheit verloren und halten nur noch bei 13 (statt zuvor 16) Mandaten. Gemeinsam mit der einzigen Grünen im Gemeinderat, Susanne Sinz, und den zwei Mandaten der Liste Reiter wurde aber eine hauchdünne Mehrheit gezimmert.