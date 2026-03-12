Vorteilswelt
Reiter macht Schluss

Knalleffekt: Dreier-Koalition in Leoben geplatzt

Steiermark
12.03.2026 14:01
Ein Bild aus besseren Koalitionstagen: Walter Reiter (li.), Kurt Wallner und Susanne Sinz
Ein Bild aus besseren Koalitionstagen: Walter Reiter (li.), Kurt Wallner und Susanne Sinz
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit im Vorjahr bildete die SPÖ in Leoben eine Dreierkoalition mit den Grünen und der Liste Walter Reiter. Dieser beendete am Donnerstag die Zusammenarbeit – und erhebt schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Kurt Wallner. 

0 Kommentare

Es war eine Überraschung: Ausgerechnet Walter Reiter, der in den Jahren zuvor die regierende SPÖ stets frontal attackiert hatte, wurde nach der Gemeinderatswahl vor einem Jahr ein Koalitionspartner der Sozialdemokraten – gemeinsam mit den Grünen. Die Roten hatten zuvor die absolute Mehrheit verloren und halten nur noch bei 13 (statt zuvor 16) Mandaten. Gemeinsam mit der einzigen Grünen im Gemeinderat, Susanne Sinz, und den zwei Mandaten der Liste Reiter wurde aber eine hauchdünne Mehrheit gezimmert.

Knapp ein Jahr später ist diese dahin. Walter Reiter beendet die Koalition mit SPÖ und Grünen. „Das Maß ist voll“, betitelt er seine Aussendung. „Die Belastbarkeit und Toleranz unserer Fraktion wurden überschritten. Die politische Zusammenarbeit hat ihre Grundlage verloren.“ Reiter attackiert die SPÖ mit Kurt Wallner an der Spitze: Die Bürgerliste sei kein gleichberechtigter Partner gewesen, man habe lediglich als Mehrheitsbeschaffer gedient. „Es gab von Anfang an keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Entscheidungen wurden hinter verschlossenen Türen vorbereitet.“ 

Zitat Icon

Es gab von Anfang an keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Walter Reiter

Höhe Gebühren seien ein „Fehler“ gewesen
Besonders kritisch sieht Reiter den „zunehmenden Einfluss einzelner Spitzenbeamter in der Stadtverwaltung“. Für „Fehler“ wie die Erhöhungen der Wassergebühren und der Parkgebühren entschuldigt er sich. Geplante Maßnahmen wie eine Ausgliederung der Gemeindewohnungen und eine Ausweitung der kostenpflichtigen Parkzonen will er nicht mittragen. 

Bei der Grünen Susanne Sinz bedankt sich Reiter ausdrücklich. Er legt auch sein Mandat als Stadtrat und Wohnungsreferent zurück. 

Lesen Sie auch:
Historisch: Leoben bekommt erstmals eine Dreierkoalition mit Kurt Wallner (Mitte) als ...
Wallner bleibt „Chef“
Dreierkoalition: In Leoben beginnt eine neue Ära
14.04.2025
Nach Koalitionspoker
Leoben: Streit zwischen SPÖ und ÖVP eskaliert
11.04.2025

Grünen wollen in der Koalition bleiben
Die Grünen zeigen sich weiter bereit, in einer Koalition Verantwortung zu übernehmen. Trotz schwieriger budgetärer Rahmenbedingungen sei es gelungen, wichtige Schritte im Klimaschutz zu setzen, so Sinz: „Unsere Stadt ist auf dem richtigen Weg: Wir haben einen Fahrplan zur Klimaneutralität 2040 vereinbart, Leoben ist Pionierstadt, auf unseren Straßen fahren E-Busse, und es gibt eine gemeindeeigene Energiegemeinschaft.“ Sinz schließt nur eine Koalition mit der FPÖ aus.

SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner war vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. 

Steiermark
12.03.2026 14:01
Steiermark

