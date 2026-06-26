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Dritte Generation übernimmt jetzt schon das Steuer

Tirol
26.06.2026 12:00
Michael Unterberger (re.) leitet den Verkauf. Somit sitzt die dritte Generation von Unterberger ...
Michael Unterberger (re.) leitet den Verkauf. Somit sitzt die dritte Generation von Unterberger nun am Steuer.(Bild: Unterberger)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Nicht nur das 50-jährige Bestehen wird in der Familie Unterberger im heurigen Jahr gefeiert. Grund zur Freude herrscht auch, weil im Familienunternehmen mittlerweile die dritte Generation das Steuer übernimmt.

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Das 50-Jahr-Jubiläum begeht heuer das aus Kufstein stammende Familienunternehmen Unterberger Automobile, wie die „Krone“ berichtete. Mit mehr als 1000 Mitarbeitern an 27 Standorten und einem Jahresumsatz von zuletzt 561 Millionen Euro zählt der Betrieb zu den größten Automobilhändlern in Österreich und Süddeutschland.

Dieser Tage gab es neuerlich einen Grund zu feiern. Denn mit Michael Unterberger übernahm erstmals jemand aus der dritten Generation eine Führungsposition.

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„Familienbusiness“ von Pike auf gelernt
Seit 1. Juni ist der älteste Sohn von Gerald Unterberger am Standort Unterberger Kaprun in Salzburg als Verkaufsleiter tätig. Das „Familienbusiness“ hat der 25-Jährige von der Pike auf gelernt. Mit 18 Jahren begann er als Disponent in der Autowelt Unterberger Kufstein. Darauf folgten drei Jahre als Verkaufsberater am Chiemsee. Parallel dazu studierte Michael Unterberger „Automative Management“.

In seiner Funktion zeichnet der 25-Jährige für die Marken BMW, MINI und Hyundai verantwortlich.

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