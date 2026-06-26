Dritte Generation übernimmt jetzt schon das Steuer

„Familienbusiness“ von Pike auf gelernt

Seit 1. Juni ist der älteste Sohn von Gerald Unterberger am Standort Unterberger Kaprun in Salzburg als Verkaufsleiter tätig. Das „Familienbusiness“ hat der 25-Jährige von der Pike auf gelernt. Mit 18 Jahren begann er als Disponent in der Autowelt Unterberger Kufstein. Darauf folgten drei Jahre als Verkaufsberater am Chiemsee. Parallel dazu studierte Michael Unterberger „Automative Management“.