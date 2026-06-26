Stefan Maierhofer: „Ich bin so, wie ich immer war“

Jeder Mensch hat eine Meinung zu Fußballexperten, das wird auch Ihnen nicht verborgen geblieben sein. Wie gehen Sie mit Kritik um?

Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und war schon immer so, wie ich heute bin. Ich bin so erzogen worden, dass ich auf Leute zugehe und immer offen und ehrlich bin. Natürlich muss man oft gerade bei politischen Dingen ein bisschen aufpassen, aber ich war 18 Jahre lang Profi-Fußballer und habe jetzt eine Trainerkarriere begonnen – ich habe meine Meinung zu Dingen im Leben und die sage ich auch. Mich kritisieren oft Leute, die können nicht mal meinen Namen richtig schreiben - auf sowas gehe ich gar nicht erst ein.