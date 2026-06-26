Sturm und GAK machen Stadt neues Stadion-Angebot

Bei der „Krone“-Elefantenrunde zur Graz-Wahl zeigte sich die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner dennoch optimistisch, dass es in den nächsten fünf Jahren mit der neuen Arena klappt. „Bis dahin geht sich das aus – es fehlt ja nur noch die Zusage vom Land.“ Stadtchefin Elke Kahr ist nicht ganz so euphorisch: „Hundertprozentig versprechen kann ich es nicht, aber ich würde es mir wünschen.“ Ihre KPÖ stieg beim Stadion ja schon bisher am energischsten auf die Bremse.