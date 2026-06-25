Styrian man stabbed his partner with a meat fork

New details have emerged regarding the incident that occurred Wednesday evening in Niederwölz (Murau district). “The injured 66-year-old woman is in stable condition. Although she is still in the intensive care unit, her life is no longer in danger,” police spokesman Fritz Grundnig told the “Krone” on Thursday afternoon. After jumping from the balcony, the suspect was airlifted to Klagenfurt Regional Hospital with serious injuries. He, too, is currently receiving intensive care. According to the police, an interrogation will be possible “at the earliest early next week.”