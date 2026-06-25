Both set to “Intensive”
Styrian man stabbed his partner with a meat fork
Following the bloody domestic dispute in Niederwölz, the 66-year-old woman and her partner are in the intensive care unit. New investigations revealed that the 68-year-old suspect attacked his partner with a large meat fork. Brave neighbors intervened, likely preventing a worse outcome.
New details have emerged regarding the incident that occurred Wednesday evening in Niederwölz (Murau district). “The injured 66-year-old woman is in stable condition. Although she is still in the intensive care unit, her life is no longer in danger,” police spokesman Fritz Grundnig told the “Krone” on Thursday afternoon. After jumping from the balcony, the suspect was airlifted to Klagenfurt Regional Hospital with serious injuries. He, too, is currently receiving intensive care. According to the police, an interrogation will be possible “at the earliest early next week.”
Neighbors heard an argument
Meanwhile, investigators were also able to recover the suspected weapon. Contrary to initial assumptions, it was not a knife but a large meat fork.
Based on current information, alert neighbors likely prevented a worse outcome. They became aware of the altercation due to the loud argument, rushed to help, and were initially able to separate the two individuals involved. They immediately administered first aid to the seriously injured woman and called for emergency services.
Suspected Perpetrator Jumped from Balcony
The neighbors also managed to initially restrain the 68-year-old man. However, he was able to break free and subsequently jumped approximately five meters from the balcony of the apartment building. In the process, he sustained multiple injuries.
The investigation into the exact sequence of events and the motive is ongoing. Oberwölz Mayor Albert Brunner declined to comment on the incident.
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