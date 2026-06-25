Radar-Revolution! Tiroler Ort blitzt jetzt selbst

Zahlreiche Unfälle im Ortsgebiet

„Mit der ersten Übertragungsverordnung in Tirol ist uns ein verkehrspolitischer Meilenstein gelungen“, betont Verkehrslandesrat René Zumtobel. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit vor allem dort zu erhöhen, wo viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind. Mehr als 60 Prozent der Unfälle mit Verletzten und Todesopfern passieren im Ortsgebiet.