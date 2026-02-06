50er im Niemandsland: Lenkerin bekämpft Strafe

Dass sie am 5. November auf der Bundesstraße bei Fronhausen (Mieming) mit 63 km/h geblitzt wurde und dafür 50 Euro zahlen soll (oder 23 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe), leuchtet ihr nicht ein. Auch andere tappten zuletzt in diese „Falle“ – „weil die Beschränkung einfach nicht als realitätsnah und plausibel wahrgenommen wird“, ist sich die Oberländerin sicher.