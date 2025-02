Reese überrascht Jungstar mit Rolle ihres Lebens!

In den beiden „Natürlich blond!“-Filmen von 2001 und 2003 spielte Witherspoon die meist in Pink gekleidete Blondine Elle Woods, die sich trotz vieler Vorbehalte in ihrem Umfeld von der Jura-Studentin zur Anwältin mausert. Die Geschichte handelt auch davon, dass Frauen häufig unterschätzt werden, erklärte die Schauspielerin einst in einer Talkshow. Mit ihrer 2016 gegründeten Produktionsfirma packt die Oscar-Gewinnerin vor allem Frauenthemen an.