Einzelne Klimafaktoren befeuern sich gegenseitig

Für die Klimaforschung war diese Annahme praktisch, weil sich darauf aufbauend die Modelle einfacher rechnen ließen. Doch damit ist nun Schluss. In einem mehrjährigen Feldexperiment in einem Grünland untersuchte das Forschungsteam die Wirkung der Klimafaktoren CO₂, Erwärmung und Dürre auf die Funktionen des Ökosystems. Unter die Lupe genommen wurden die Kohlenstoffaufnahme über die Fotosynthese, die CO₂-Abgabe durch die Atmung sowie der Wasserhaushalt.