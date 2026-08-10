„Ein Duke kommt selten allein“-Star gestorben

Als Mechaniker Cooter Davenport spielte sich Ben Jones in der Kult-Serie „Ein Duke kommt selten allein“ in die Herzen der TV-Zuschauer. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 84 Jahren verstorben.
Seine Frau bestätigte am Sonntag auf Social Media den Tod des Schauspielers. „Ich habe heute die Liebe meines Lebens verloren“, schrieb Alma Viator auf Facebook und veröffentlichte dazu ein Foto ihres Ehemannes mit seinem Hund.
Jones starb in seinem Lieblingssessel
„Ben ist an einem schweren Herzinfarkt gestorben“, fuhr Viator fort und enthüllte: „Er saß zu Hause in seinem Lieblingssessel und wartete darauf, dass die Braves die Yankees schlagen.“
Ihr Ben habe „ein unglaublich erfülltes Leben gehabt“, so Jones‘ Ehefrau in ihrem Posting. „Er liebte so viele Menschen und wurde von so vielen geliebt. Er wird uns fehlen. Ich habe ihn unendlich geliebt.“
Serien-Kumpel nimmt Abschied
Ben Jones spielte in 142 Folgen der Erfolgsserie „Dukes of Hazzard“, wie die Serie im Original hieß, an der Seite von Tom Wopat, John Schneider, Catherine Bach, Denver Pyle, Sorrell Brooke und Waylon Jennings.
Auf Instagram nahm Wopat Abschied von seinem ehemaligen Serien-Kumpel: „Die ,Dukes of Hazzard‘-Familie hat heute ein weiteres wichtiges Mitglied ihrer Besetzung verloren. Ben Jones war ein guter Freund und ein leidenschaftlicher Verfechter all dessen, was die Unterhaltungsbranche zu bieten hat. Er wird uns sehr fehlen.“
Und schrieb weiter: „Denver Pyle sagte oft zu Ben: ,Ich bin nicht dein Onkel Jesse!‘ Aber ich habe das Gefühl, wir haben heute einen Cousin der Dukes verloren.“
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