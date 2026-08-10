„Ein Duke kommt selten allein“-Star gestorben

Auf Instagram nahm Wopat Abschied von seinem ehemaligen Serien-Kumpel: „Die ,Dukes of Hazzard‘-Familie hat heute ein weiteres wichtiges Mitglied ihrer Besetzung verloren. Ben Jones war ein guter Freund und ein leidenschaftlicher Verfechter all dessen, was die Unterhaltungsbranche zu bieten hat. Er wird uns sehr fehlen.“