Extreme Hitze ist zehnmal so stark wie früher

Europa von Hitze geplagt

Wenn man die Methode nun für Europa und Österreich anwendet, zeigt sich, dass die Hitze vielfach extremer geworden ist. „Wir fanden heraus, dass sich die Gesamtextremität der Hitze in Österreich und den meisten Regionen Zentral- und Südeuropas im aktuellen Klimazeitraum 2010 bis 2024 im Vergleich zu 1961 bis 1990 um rund das Zehnfache verstärkt hat“, sagt Kirchengast. Als „extrem“ gelten etwa in Österreich über 30 Grad, in Südspanien über 35 Grad, in Finnland rund 25 Grad. Die Hitzewellen sind häufiger und dauern länger, sind heißer und räumlich weiter verbreitet.