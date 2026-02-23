Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bahnbrechende Studie

Extreme Hitze ist zehnmal so stark wie früher

Steiermark
23.02.2026 10:47
Gottfried Kirchengast, Klimaforscher am Wegener Center der Uni Graz, hat eine bahnbrechende ...
Gottfried Kirchengast, Klimaforscher am Wegener Center der Uni Graz, hat eine bahnbrechende Berechnungsmethode für Wetterextreme entwickelt.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail, Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Extreme Hitze hat sich in Europa um das Zehnfache verstärkt. Das fanden Grazer Klimaforscher rund um Gottfried Kirchengast mit einer bahnbrechenden, neuen Berechnungsmethode heraus. Sie „zeigt den Einfluss des menschengemachten Klimawandels in einer Eindeutigkeit, wie ich sie selber bisher noch nicht gesehen habe“, sagt Kirchengast.

0 Kommentare

Nicht weniger als bahnbrechend ist jene Nachricht, die am Montagvormittag vom Wegener Center der Universität Graz kommt: Der renommierte Klimaforscher Gottfried Kirchengast hat gemeinsam mit Stephanie J. Haas und Jürgen Fuchsberger eine neue Methode zur Berechnung von Gefahren durch Extremereignisse entwickelt. Damit kann man in allen Regionen der Welt die Gefahr für Hitzewellen, Hochwasser und Dürren berechnen – und zwar mit so vielen Informationen wie bisher noch nie. Die Studie wurde im Fachjournal „Weather and Climate Extremes“ veröffentlicht.

„Unsere neue, universell nutzbare Methode eignet sich für alle Gefahrenmaße, die durch die Überschreitung kritischer Schwellenwerte definiert sind. Mit ihr lassen sich für Extremereignisse gleichzeitig deren Häufigkeit, Dauer, Stärke, räumliche Ausdehnung und weitere Maße bis hin zur Kombination aller Größen in der Gesamtextremität berechnen“, erklärt Gottfried Kirchengast vom Wegener Center und Institut für Physik der Uni Graz, Hauptautor der Arbeit.

Wichtige Grundlage für Klima-Klagen gegen Staaten und Unternehmen
Das Verfahren lässt sich für verschiedene Bereiche anwenden. Einerseits erhält man Daten zu Wetterextremen, um die Folgen von Klimawandel analysieren zu können. Außerdem hilft es bei der Berechnung, in welchem Ausmaß Akteure wie Staaten oder Unternehmen für steigende Klimaschäden und Risiken verantwortlich sind – das kann bei Klima-Klagen bedeutend sein.

Europa von Hitze geplagt
Wenn man die Methode nun für Europa und Österreich anwendet, zeigt sich, dass die Hitze vielfach extremer geworden ist. „Wir fanden heraus, dass sich die Gesamtextremität der Hitze in Österreich und den meisten Regionen Zentral- und Südeuropas im aktuellen Klimazeitraum 2010 bis 2024 im Vergleich zu 1961 bis 1990 um rund das Zehnfache verstärkt hat“, sagt Kirchengast. Als „extrem“ gelten etwa in Österreich über 30 Grad, in Südspanien über 35 Grad, in Finnland rund 25 Grad. Die Hitzewellen sind häufiger und dauern länger, sind heißer und räumlich weiter verbreitet.

Lesen Sie auch:
Trockene Felder, Waldbrände und die Sorge vor dem nächsten Starkregen beschäftigen nicht nur die ...
Warnung an Politik
Klimaforscher: „Uns könnten bis zu 50 Grad drohen“
03.07.2025
Drastische Entwicklung
Erderwärmung: 1,5 Grad für 2025 schon jetzt fix
22.09.2025

Kirchengast: „Diese massive Verstärkung in der Gesamtextremität reicht weit über ihre natürliche Variabilität hinaus und zeigt den Einfluss des menschengemachten Klimawandels in einer Eindeutigkeit, wie ich sie selber bisher noch nicht gesehen habe.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
23.02.2026 10:47
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Nicht immer bekommt die Stadt unrechtmäßig ausgezahlte Gelder zurück.
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.100 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
156.613 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
151.647 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3043 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
875 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf