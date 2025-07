Klimaforscher: „Uns könnten bis zu 50 Grad drohen“

„Das ist ein ernstes Problem. Physikalisch gibt es bei uns keine klare Temperaturgrenze. Wenn wir noch Jahrzehnte so weitermachen, könnten uns bis zu 50 Grad drohen“, warnt Kirchengast. So gebe es Klimamodelle, die gegen Ende des Jahrhunderts im Sommer sehr häufige Höchstwerte über 40 Grad in Österreich prognostizieren. Übers Jahr gerechnet ist bereits jetzt ein Anstieg der Durchschnittstemperaturen von über drei Grad zu beobachten.