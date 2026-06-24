Falschabbieger verursacht Unfall auf B311 in Bruck

Kurz darauf stieß sein Pkw mit dem entgegenkommenden Wagen eines 84-jährigen Pinzgauers zusammen. In beiden Autos saß jeweils nur der Lenker. Beide Männer konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien und blieben unverletzt. Beim Auto des 82-Jährigen lösten die Frontairbags aus, die Windschutzscheibe wurde beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war rund 30 Minuten gesperrt.