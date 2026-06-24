Falschabbieger verursacht Unfall auf B311 in Bruck

Ein kurzer Irrweg endete auf der B311 in Bruck an der Glocknerstraße mit einem heftigen Zusammenstoß: Ein 82-Jähriger geriet nach dem falschen Abbiegen auf die Umfahrung in den Gegenverkehr. Zwei Autos wurden schwer beschädigt, verletzt wurde niemand.
Ein falsches Abbiegemanöver löste am Dienstag einen Unfall auf der B311 in Bruck aus. Ein 82-jähriger Pongauer kam von Fusch an der Glocknerstraße und bog im Kreuzungsbereich falsch auf die Umfahrungsstraße ab und wurde zum Geisterfahrer.
Kurz darauf stieß sein Pkw mit dem entgegenkommenden Wagen eines 84-jährigen Pinzgauers zusammen. In beiden Autos saß jeweils nur der Lenker. Beide Männer konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien und blieben unverletzt. Beim Auto des 82-Jährigen lösten die Frontairbags aus, die Windschutzscheibe wurde beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war rund 30 Minuten gesperrt.
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