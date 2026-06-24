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„Unfassbar – bei uns hat niemand damit gerechnet“

Salzburg: Sport-Nachrichten
24.06.2026 08:00
In Flachau kannte die Freude über den historischen Erfolg keine Grenzen.
In Flachau kannte die Freude über den historischen Erfolg keine Grenzen.(Bild: FUSSBALL-IMPRESSIONEN VOM SALZBURGER UNTERHAUS)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Teil zwei der „Krone“-Serie zu den Unterhaus-Meistern: Mit einer Mannschaft, die aus Freunden besteht, erreichte der USC Flachau in der abgelaufenen Saison Historisches. Erstmals gelang den Pongauern der Aufstieg in die 2. Landesliga. Trainer Gerhard Jäger erinnert sich an einen besonderen Moment. 

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Wenn in Flachau die Trachtenkapelle und die Schnalzer auflaufen, muss etwas Besonderes passiert sein. Das war in der abgelaufenen Saison auch der Fall. Denn die örtlichen Fußballer schafften zum allerersten Mal den Aufstieg in die 2. Landesliga. „Unfassbar, damit hat niemand von uns gerechnet“, strahlen bei Trainer Gerhard Jäger immer noch die Augen.

Coach Gerhard Jäger mit Johann Schiefer, dem stellvertretenden Sektionsleiter.
Coach Gerhard Jäger mit Johann Schiefer, dem stellvertretenden Sektionsleiter.(Bild: FUSSBALL-IMPRESSIONEN VOM SALZBURGER UNTERHAUS)

Spieltermin als psychologischer Vorteil
Nach zwei Jahren berufsbedingter Pause auf der Bank der „Ersten“ war der Flachauer mit Saisonbeginn zurückgekehrt. „Mein Vorgänger Bernd Tortnik hat aber gute Vorarbeit geleistet“, sagte Jäger. Der mit seinem Team Nervenstärke bewies und viele enge Partien für sich entscheiden konnte. „Dazu haben wir sehr oft am Freitag gespielt und deshalb häufig vorlegen können“, erklärte der 45-Jährige, der sich auf eine echte Einheit verlassen konnte: „In dieser Mannschaft gibt es nur Freunde.“ So konnten die Flachauer auch den langen Ausfall von Kapitän Lukas Oppeneiger auffangen.

Die Flachauer feierten den Titel gebührend.
Die Flachauer feierten den Titel gebührend.(Bild: Krone KREATIV/Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus)

Nachbar gratulierte: „Das war genial“
Irgendwann fand Verfolger Hollersbach dann keine Antwort mehr. Mit einer Niederlage in Radstadt war das Titelrennen Ende Mai endgültig entschieden. Die Flachauer bejubelten die Schützenhilfe direkt vor Ort. „Die Radstädter haben uns gleich nach Schlusspfiff gratuliert. Das war genial – ein wunderschöner Moment“, lacht Jäger, der anschließend im Sportheim mit seinen Spielern auf den Putz haute.

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Ehe eine Woche später die bereits erwähnte rauschende Meisterfeier folgte. Da kam sogar Bürgermeister Thomas Oberreiter vorbei. Weil in Flachau eben etwas ganz Besonderes passiert war.

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