„Unfassbar – bei uns hat niemand damit gerechnet“

Teil zwei der „Krone“-Serie zu den Unterhaus-Meistern: Mit einer Mannschaft, die aus Freunden besteht, erreichte der USC Flachau in der abgelaufenen Saison Historisches. Erstmals gelang den Pongauern der Aufstieg in die 2. Landesliga. Trainer Gerhard Jäger erinnert sich an einen besonderen Moment.
Wenn in Flachau die Trachtenkapelle und die Schnalzer auflaufen, muss etwas Besonderes passiert sein. Das war in der abgelaufenen Saison auch der Fall. Denn die örtlichen Fußballer schafften zum allerersten Mal den Aufstieg in die 2. Landesliga. „Unfassbar, damit hat niemand von uns gerechnet“, strahlen bei Trainer Gerhard Jäger immer noch die Augen.
Spieltermin als psychologischer Vorteil
Nach zwei Jahren berufsbedingter Pause auf der Bank der „Ersten“ war der Flachauer mit Saisonbeginn zurückgekehrt. „Mein Vorgänger Bernd Tortnik hat aber gute Vorarbeit geleistet“, sagte Jäger. Der mit seinem Team Nervenstärke bewies und viele enge Partien für sich entscheiden konnte. „Dazu haben wir sehr oft am Freitag gespielt und deshalb häufig vorlegen können“, erklärte der 45-Jährige, der sich auf eine echte Einheit verlassen konnte: „In dieser Mannschaft gibt es nur Freunde.“ So konnten die Flachauer auch den langen Ausfall von Kapitän Lukas Oppeneiger auffangen.
Nachbar gratulierte: „Das war genial“
Irgendwann fand Verfolger Hollersbach dann keine Antwort mehr. Mit einer Niederlage in Radstadt war das Titelrennen Ende Mai endgültig entschieden. Die Flachauer bejubelten die Schützenhilfe direkt vor Ort. „Die Radstädter haben uns gleich nach Schlusspfiff gratuliert. Das war genial – ein wunderschöner Moment“, lacht Jäger, der anschließend im Sportheim mit seinen Spielern auf den Putz haute.
Ehe eine Woche später die bereits erwähnte rauschende Meisterfeier folgte. Da kam sogar Bürgermeister Thomas Oberreiter vorbei. Weil in Flachau eben etwas ganz Besonderes passiert war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.