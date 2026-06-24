„Unfassbar – bei uns hat niemand damit gerechnet“

Spieltermin als psychologischer Vorteil

Nach zwei Jahren berufsbedingter Pause auf der Bank der „Ersten“ war der Flachauer mit Saisonbeginn zurückgekehrt. „Mein Vorgänger Bernd Tortnik hat aber gute Vorarbeit geleistet“, sagte Jäger. Der mit seinem Team Nervenstärke bewies und viele enge Partien für sich entscheiden konnte. „Dazu haben wir sehr oft am Freitag gespielt und deshalb häufig vorlegen können“, erklärte der 45-Jährige, der sich auf eine echte Einheit verlassen konnte: „In dieser Mannschaft gibt es nur Freunde.“ So konnten die Flachauer auch den langen Ausfall von Kapitän Lukas Oppeneiger auffangen.