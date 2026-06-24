Auto geriet auf Gegenfahrbahn und rammte Motorrad

Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Auch der junge Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß erhebliche Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die viel befahrene Drautalstraße bis rund 17.45 Uhr komplett gesperrt werden.