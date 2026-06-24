Auto geriet auf Gegenfahrbahn und rammte Motorrad

Ein schwerer Unfall ereignete sich Mittwochnachmittag auf der Drautalstraße in Anras in Osttirol. Ein junger Autofahrer (19) geriet auf die Gegenfahrbahn und rammte dort ein Motorrad. Der Lenker (57) wurde schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Der 19-Jährige war auf der Drautalstraße Richtung Italien unterwegs. Warum er auf die Gegenfahrbahn geraten ist, war vorerst nicht bekannt. Die Folgen waren aber fatal.
Über Böschung geschleudert
Der Wagen rammte ein entgegenkommendes Motorrad, gelenkt von einem Deutschen (57). „Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Deutsche über die angrenzende, steil abfallende Böschung geschleudert, wo er schließlich schwer verletzt liegen blieb“, berichtet die Exekutive.
Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Auch der junge Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß erhebliche Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die viel befahrene Drautalstraße bis rund 17.45 Uhr komplett gesperrt werden.
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