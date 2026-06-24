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The battery was dead

Wheelchair user was stranded and helpless in the midday heat

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24.06.2026 11:00
The fire department and the Samaritan Association helped the man.
The fire department and the Samaritan Association helped the man.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Pressbaum)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

A wheelchair user in Lower Austria was exposed to the blazing sun for an hour before passersby noticed him. Emergency responders moved the wheelchair user into the shade, attended to him, and got his wheelchair up and running again.

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An unpleasant situation for a wheelchair user kept the fire department in Pressbaum, in the St. Pölten district, busy on Sunday afternoon. A man was traveling near the train station in his electric wheelchair when the battery suddenly failed. He was unable to continue his journey.

Help Arrived After an Hour
What made the situation particularly problematic was that the man had to wait for about an hour in the blazing midday sun. Only then did two female passersby notice his predicament. They called emergency services and organized help.

Die Erklärgrafik zeigt die Warnstufen für Hitze anhand der gefühlten Temperatur. Ab 40 °C besteht starke Belastung, ab 35 °C erhöhte Belastung und ab 30 °C leicht erhöhte Belastung. Unter 30 °C gibt es keine Warnung. Die gefühlte Temperatur wird durch Lufttemperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und Sonnenstrahlung beeinflusst. Quelle: Geosphere Austria.

To protect the wheelchair user from the intense sunlight, the emergency responders first set up a sunshade. They then moved him to a shaded area, where he received first aid from the fire department and emergency medical services.

The fire department and the Samaritan Association assisted the man.
The fire department and the Samaritan Association assisted the man.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Pressbaum)

Battery Recharged
Meanwhile, the firefighters also addressed the technical issue: Using a portable generator, they recharged the electric wheelchair’s battery.

Once the wheelchair was operational again, two firefighters accompanied the man home for safety reasons.

This article has been automatically translated,
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