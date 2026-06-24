The battery was dead
Wheelchair user was stranded and helpless in the midday heat
A wheelchair user in Lower Austria was exposed to the blazing sun for an hour before passersby noticed him. Emergency responders moved the wheelchair user into the shade, attended to him, and got his wheelchair up and running again.
An unpleasant situation for a wheelchair user kept the fire department in Pressbaum, in the St. Pölten district, busy on Sunday afternoon. A man was traveling near the train station in his electric wheelchair when the battery suddenly failed. He was unable to continue his journey.
Help Arrived After an Hour
What made the situation particularly problematic was that the man had to wait for about an hour in the blazing midday sun. Only then did two female passersby notice his predicament. They called emergency services and organized help.
To protect the wheelchair user from the intense sunlight, the emergency responders first set up a sunshade. They then moved him to a shaded area, where he received first aid from the fire department and emergency medical services.
Battery Recharged
Meanwhile, the firefighters also addressed the technical issue: Using a portable generator, they recharged the electric wheelchair’s battery.
Once the wheelchair was operational again, two firefighters accompanied the man home for safety reasons.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.