Kohlenmonoxid-Austritt: Zweiter Arbeiter starb

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr waren die beiden Arbeiter aus Ungarn in einem Industriebetrieb in Leoben-Donawitz mit Revisionsarbeiten in einem unterirdischen Schacht beschäftigt. Dabei dürfte es bei Schneidearbeiten zu einem unkontrollierten Kohlenmonoxid-Austritt gekommen sein. Die beiden Arbeiter (26 und 22 Jahre alt) wurden von einem Vorarbeiter gefunden, der sofort die Rettungskette in Gang setzte.