Industrie-Unfall

Kohlenmonoxid-Austritt: Zweiter Arbeiter starb

Steiermark
20.02.2026 14:11
Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild)
Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am Dienstag in einem Industriebetrieb in Leoben-Donawitz: Aus noch unbekannten Gründen kam es zu einem Kohlenmonoxid-Austritt, ein Arbeiter verstarb – wir haben berichtet. Nun ist auch der zweite Arbeiter, der betroffen war, verstorben.

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr waren die beiden Arbeiter aus Ungarn in einem Industriebetrieb in Leoben-Donawitz mit Revisionsarbeiten in einem unterirdischen Schacht beschäftigt. Dabei dürfte es bei Schneidearbeiten zu einem unkontrollierten Kohlenmonoxid-Austritt gekommen sein. Die beiden Arbeiter (26 und 22 Jahre alt) wurden von einem Vorarbeiter gefunden, der sofort die Rettungskette in Gang setzte.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen
Der 26-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, der 20-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz eingeliefert. Wie nun bekannt wurde, ist er dort am Donnerstag ebenfalls verstorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch.

Steiermark

