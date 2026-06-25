Dritter Aufstieg im Jahr: Münster holt Hattrick

Aufstiegs-Hattrick

Den Gesamtsieg holte sich der SC Münster aus der Tiroler Liga. Wolfgang Rinner, Obmann der Unterländer, war aber auch glücklich über den sportlichen Erfolg: „Wir sind heuer mit beiden Teams aufgestiegen, obwohl wir das gar nicht beabsichtigt hatten.“ Groß war auch die Freude über den Sieg am Pokertisch. „Das ist der Hattrick“, hieß es. Dazu kamen die gewonnenen Preise sowie der Einzug ins Finale im September, wo ein 5.000-Euro-Trainingslager-Gutschein wartet.