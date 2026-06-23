Mann stürzte bei Arbeiten an Haus fünf Meter ab

Wie es zu dem folgenschweren Arbeitsunfall kommen konnte, war vorerst nicht bekannt. Passiert ist das Unglück Dienstag gegen 16.30 Uhr. Ein 64-jähriger Österreicher war laut Polizei mit Arbeiten an der Fassade eines Wohnhauses beschäftigt. Dann passierte es: Der Mann stürzte rund fünf Meter in die Tiefe und schlug auf dem Boden auf.