Mann stürzte bei Arbeiten an Haus fünf Meter ab

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Dienstag am späten Nachmittag in Osttirol. Dabei erlitt ein 64-jähriger Österreicher erhebliche Verletzungen. Der Mann war aus großer Höhe abgestürzt.
Wie es zu dem folgenschweren Arbeitsunfall kommen konnte, war vorerst nicht bekannt. Passiert ist das Unglück Dienstag gegen 16.30 Uhr. Ein 64-jähriger Österreicher war laut Polizei mit Arbeiten an der Fassade eines Wohnhauses beschäftigt. Dann passierte es: Der Mann stürzte rund fünf Meter in die Tiefe und schlug auf dem Boden auf.
Laut Polizei zog sich der 64-Jährige erhebliche Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
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