Arbeiter stürzt von Gerüst sieben Meter in Tiefe

Folgenschwerer Unfall auf einer Baustelle in Sölden im Tiroler Ötztal! Ein bulgarischer Arbeiter (26) stürzte von einem Gerüst sieben Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am Montag gegen 10 Uhr. Der 26-Jährige befand sich im Zuge der Arbeiten auf einem Gerüst in einer Höhe von rund sieben Metern.
Laut Angaben der Polizei „stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache“ plötzlich ab. Der Arbeiter zog sich bei dem Absturz schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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