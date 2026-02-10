ICE-Agenten in Wien: Was sie dürfen und was nicht

Offiziell dürfen US-Agenten keine Festnahmen vornehmen

Und was darf die berüchtigte US-Einheit in Österreich? Rechtsstaatlich können die Beamten nicht eigenständig handeln. Das heißt, Festnahmen oder Ermittlungen ohne Einbindung der heimischen Sicherheitsbehörden sind verboten. Offiziell zumindest. Im praktischen Alltag sind die Agenten in Wien sogenannte Verbindungsbeamte und stehen im engen Austausch mit der österreichischen Polizei und Justiz.