Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Berüchtigte US-Einheit

ICE-Agenten in Wien: Was sie dürfen und was nicht

Wien
10.02.2026 05:30
Die ob ihrer brutalen Einsätze berüchtigten ICE-Agenten (re.) sind an nobler Adresse in Wien zu ...
Die ob ihrer brutalen Einsätze berüchtigten ICE-Agenten (re.) sind an nobler Adresse in Wien zu finden.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch (2), AFP/Charly Triballeau)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Das wissen viele nicht: Amerikanische Agenten der ob ihrer oft brutalen und sogar tödlichen Einsätzen berüchtigten Behörde ICE sind auch bei uns aktiv. Unter dem Motto „Kriminalität stoppt nicht an unseren Grenzen“ unterhält die US-Einheit an nobler Adresse im Herzen Wiens eine Außenstelle. Die „Krone“ fragte nach.

0 Kommentare

Die Abkürzung ICE (Immigration and Customs Enforcement) spaltet gerade Amerika. Für ihre oft grenzwertigen Einsätze höchst umstritten, geht die US-Immigrationsbehörde im Auftrag des Weißen Hauses bzw. des Heimatschutzministeriums in paramilitärischen Uniformen in Ballungsräumen gegen illegale Einwanderung vor – dabei wurden in Minneapolis aber zwei Amerikaner erschossen.

Landesweite Wut, Protest-Hymne von Bruce Springsteen
Was landesweit zu wütenden Demonstrationen führte. Musik-Superstar „The Boss“ textet sogar eine seiner bekanntesten Hymnen auf ICE um. Doch die berüchtigte Einheit ist nicht nur in Übersee, sondern auch im Ausland aktiv.

Unter dem Motto „Kriminalität stoppt nicht an unseren Grenzen“ werden 90 Außenstellen in 50 Ländern betrieben. Darunter ist auch Wien. Dort ist die Behörde im für Visa und Reisepässe zuständigen US-Konsulat der Botschaft an nobler Adresse im Herzen der Stadt angesiedelt.

Lesen Sie auch:
Der Tod von Alex Pretti rief viele Demonstanten auf den Plan.
Von Gerichtsmediziner
Tod von Aktivisten Pretti nun als Mord eingestuft
02.02.2026
Neue Details bekannt
So gewaltsam wurde Frau von ICE-Beamten erschossen
16.01.2026

Waffenschmuggel und Menschenhandel
Doch was machen die US-Agenten auf unserem Staatsgebiet? Sie sind eben Teil der Abteilung „Homeland Security Investigation“ (HSI). Ihre Aufgabe umfasst grenzüberschreitende Kriminalität wie Menschenhandel, Waffenschmuggel, Cybercrime und Finanzdelikte. Die Wiener Außenstelle hat viel mit Abschiebungen oder auch Einwanderungsfällen aus Österreich in den Vereinigten Staaten zu tun.

Zitat Icon

Es sind zwei Bedienstete der US-Behörde für Einwanderung und Zolldeklaration als beigeordnete Attachés gemäß Wiener Diplomatenkonvention akkreditiert.

Stellungnahme des Außenamtes auf „Krone“-Anfrage

Offiziell dürfen US-Agenten keine Festnahmen vornehmen
Und was darf die berüchtigte US-Einheit in Österreich? Rechtsstaatlich können die Beamten nicht eigenständig handeln. Das heißt, Festnahmen oder Ermittlungen ohne Einbindung der heimischen Sicherheitsbehörden sind verboten. Offiziell zumindest. Im praktischen Alltag sind die Agenten in Wien sogenannte Verbindungsbeamte und stehen im engen Austausch mit der österreichischen Polizei und Justiz.

Auf „Krone“-Anfrage bestätigt das Außenamt: „Es sind zwei Bedienstete der US-Behörde für Einwanderung und Zolldeklaration als beigeordnete Attachés gemäß Wiener Diplomatenkonvention akkreditiert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
4° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
4° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
298.225 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.211 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
168.675 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Mehr Wien
Berüchtigte US-Einheit
ICE-Agenten in Wien: Was sie dürfen und was nicht
Für Wiener Schüler
Skikurse kosten 150 Euro mehr als vor zwei Jahren
Krone Plus Logo
Passanten entsetzt
Rätsel um massenhaftes Fischsterben in der Lobau
Ursache unbekannt
Explosion in Gemeindebau: Bewohner schwer verletzt
Mitarbeiter betroffen
Radioaktiver Müll in Wien: Spezialeinheit vor Ort
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf