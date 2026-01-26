Justizministerin fordert für ICE-Abzug Wählerdaten

Trump will Ende der Schutzstädte

US-Präsident Donald Trump erhöhte unterdessen den Druck auf Walz, indem er Bondis Forderungen auf seiner Plattform Truth Social wiederholte. Trump forderte zudem den Kongress auf, unverzüglich Gesetze zu verabschieden, um den „Sanctuary Cities“ (Schutzstädte) ein Ende zu setzen, die die Ursache all dieser Probleme seien. „Sanctuary Cities“ sind ein Sammelbegriff für Kommunen, die bei der Durchsetzung der bundesstaatlichen Einwanderungsgesetze nur eingeschränkt mit den Behörden kooperieren. Sie wollen Menschen ohne gültige Papiere gegen zu strenge bundesstaatliche Einwanderungspolitik und so vor Abschiebung schützen.