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Experte unzufrieden

Schwachstelle? Müller kritisiert DFB-Star Kimmich

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.06.2026 14:05
Joshua Kimmich und Thomas Müller
Joshua Kimmich und Thomas Müller(Bild: Krone-Collage/AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Ende gut, alles gut – oder doch nicht? Eigentlich schien bei den Deutschen nach dem spät von einem 0:1 in ein 2:1 gedrehten WM-Duell mit der Elfenbeinküste der Himmel voller Geigen zu hängen – doch nach dem ersten Jubel kommt nun auch Kritik auf: vor allem an Joshua Kimmich! Für Deutschland-Legende Thomas Müller habe der DFB-Captain entscheidende Schwächen gezeigt …

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Obwohl vorab von allen Seiten vor dem schnellen Ivorer Yan Diomande gewarnt worden war, hatte sich Kimmich vor dem Gegentor überlaufen lassen – und der (Noch-?)Leipziger hatte im Anschluss mit einer Hereingabe das 1:0 für die Elfenbeinküste vorbereiten können.

Doppeln hätte besser funktionieren müssen
Als Experte für Magenta-TV meinte Müller nun, dass gerade gegen schnelle Außenspieler das Zusammenspiel auf den Seiten, das Doppeln von Abwehr- und Mittelfeldspieler Felix Nmecha besser funktionieren hätte müssen.

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Kimmich hätte die rechte Außenbahn konsequenter schließen „und dann auch aggressiver in den Zweikampf rausstechen“ müssen. Müller lobte in diesem Zusammenhang das linke DFB-Pärchen, „Nathaniel Brown hat das mit Flo Wirtz ein bisschen besser gemacht …“

„Kimmich hat zu viel Platz gelassen!“
Eine exklusive Meinung von Müller? Mitnichten, denn auch Ex-Teamspieler Per Mertesacker zeigte sich in seiner Funktion als ZDF-Experte nicht hundertprozentig zufrieden mit Kimmich. „Für mich öffnet er die Seite zu sehr, Kimmich hat zu viel Platz gelassen.“

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