Schwachstelle? Müller kritisiert DFB-Star Kimmich

Ende gut, alles gut – oder doch nicht? Eigentlich schien bei den Deutschen nach dem spät von einem 0:1 in ein 2:1 gedrehten WM-Duell mit der Elfenbeinküste der Himmel voller Geigen zu hängen – doch nach dem ersten Jubel kommt nun auch Kritik auf: vor allem an Joshua Kimmich! Für Deutschland-Legende Thomas Müller habe der DFB-Captain entscheidende Schwächen gezeigt …