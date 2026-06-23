Hitzige Debatte | Graz ist anders

Hitzige Debatte. Wenn in einem Jahr wie diesem österreichweit kein einziges Bundesland seinen Landtag wählt, wenn keine Nationalrats- oder Bundespräsidentschaftswahlen anstehen, dann wächst eine Wahl wie jene am Sonntag in der Landeshauptstadt Graz in ihrer Bedeutung. Dabei sind die Umstände in Graz ganz spezielle: Eine rot-rot-grüne Regierung wie in der zweitgrößten Stadt Österreichs gibt es sonst nirgendwo, sie kann es sonst nirgendwo geben. An der Spitze dieser Stadtregierung steht eine kommunistische Bürgermeisterin, die bei den Wahlen vor fünf Jahren den lange regierenden ÖVP-Stadtchef ablöste – mit Unterstützung starker Grüner und schwacher Roter. Am Dienstag diskutierten die Spitzenkandidaten bei der Elefantenrunde in der Grazer „Krone“-Redaktion hitzig – und das war nicht nur den heißen Außentemperaturen geschuldet.