Kein Abpfiff bei Protest um Fußballplatz in Sicht

„Sofort gehandelt“

Dass die Stadt auch – wie ebenfalls kritisiert – säumig bei der Anpassung der Hochwasseranlagen an die Besiedelung des nördlichen Kremserbergs anzupassen, will Lengauer ebenfalls nicht so stehen lassen: „Wir haben mehrmals mit einer Anrainer-Gruppe Gespräche geführt. Diese Gruppe hat uns auf ihre Umstände, ihre Erfahrungen und die vermuteten Probleme hingewiesen – und wir wurden sofort tätig. Der entsprechende Beschluss samt der Vergabe der Planungsleistungen ist bereits erfolgt.“