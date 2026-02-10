Jennifer Grey begeistert Fans mit ihrem Beach-Body

Baby steht nicht in der Ecke – sie posiert am Strand. Fast vier Jahrzehnte nach ihrer Paraderolle in „Dirty Dancing“ begeistert Jennifer Grey ihre Follower mit Schnappschüssen vom Meer.
Darauf posiert die 65-Jährige sowohl in einem schwarzen Bikini als auch im Badeanzug und sieht um Jahrzehnte jünger aus.
„Als wären wir wieder in der Highschool“
Zu ihrem Instagram-Beitrag schrieb sie: „Längst überfälliger Mädels-Trip mit (Michael J. Fox‘s Ehefrau, Anm.) Tracy Pollan – wir haben gekichert, als wären wir wieder in der Highschool.“
Jamie Lee Curtis drückte auf „Gefällt mir“, viele Fans schwärmten über Jennifer Grey mit Kommentaren wie „Du bist noch immer wunderschön“ und „Was für eine Lady!“
Grey feiert Comeback als „Baby“
Die Hollywood-Veteranin hatte 1987 die Tänzerin Frances „Baby“ Houseman im Blockbuster „Dirty Dancing“ gespielt. Ihr Co-Star war die inzwischen verstorbene Filmikone Patrick Swayze.
Kürzlich bestätigte Grey auf Social Media, dass sie in einem Remake des Films ihren Kult-Part erneut übernehmen wird: „Ich habe mich lange gefragt, wo wir Baby Jahre später wiederfinden könnten und wie ihr Leben aussehen würde – aber es hat Zeit gebraucht. Ich freue mich, sagen zu können, dass es so aussieht, als wäre das Warten bald vorbei.“
Nasen-OP verhinderte Mega-Karriere
Grey hatte ihr kommerzielles Debüt mit 19 Jahren in einem Werbespot für die Getränkemarke „Dr. Pepper“ gegeben, bevor sie ihr Filmdebüt in einer kleinen Rolle in Reckless (1984) feierte.1986 übernahm sie die Rolle der eifersüchtigen Schwester Jeanie Bueller in „Ferris macht blau“, ehe sie mit „Dirty Dancing“ weltberühmt wurde.
Dass danach ihre Karriere nie richtig abhob, lag – so gab sie später selbst zu – hauptsächlich an ihrer Nasen-OP Anfang der 90er-Jahre. Danach war sie kaum wiederzuerkennen, wodurch sie ihr markantes Aussehen und mögliche Blockbuster-Rollen verlor. Grey sagte später dazu: „Ich ging als Prominente in den OP-Saal und kam anonym wieder heraus.“
