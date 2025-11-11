Pflegerin in Wiener Klinik unter Mordverdacht

Mit einer Überdosis Medikamente soll eine Pflegerin der Wiener Klinik Favoriten im September eine krebskranke Patientin getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen Mordes.
„Der Frau R. kann man mehr geben, dann geht’s schneller vorbei.“ Diese Bemerkung soll eine Pflegerin der Klinik Favoriten beim Schichtwechsel am Abend des 17. September gegenüber Kolleginnen fallen gelassen haben. In der Nacht darauf bekam die krebskranke Patientin Rudolfine R. plötzlich Schnappatmung, am nächsten Morgen war sie tot, wie der „Falter“ berichtet.
Gegen eine Pflegerin wird nun wegen Mordes ermittelt, bestätigt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien gegenüber der „Krone“. Man stehe noch am Anfang der Ermittlungen. Der Verdacht: Die Pflegerin soll der Patientin eine tödliche Überdosis Schmerz- und Beruhigungsmittel verabreicht und den Vorgang nicht ordnungsgemäß dokumentiert haben.
Verdächtige auf freiem Fuß
Die Staatsanwaltschaft geht aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht aus, die Verdächtige ist daher auf freiem Fuß. Sie soll einer weiteren Krankenpflegerin von der Überdosis erzählt haben. Die Kripo prüft nun, ob die enorme Erhöhung der Medikamentendosis vorsätzlich war, um das Sterben zu beschleunigen.
Laut „Falter“ laufen auch interne Untersuchungen gegen zwei Pflegerinnen, denen bereits gekündigt wurde. Die Klinik Favoriten hatte den Vorfall selbst zur Anzeige gebracht und die interne Revision eingeschaltet.
