Pflegerin in Wiener Klinik unter Mordverdacht

Verdächtige auf freiem Fuß

Die Staatsanwaltschaft geht aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht aus, die Verdächtige ist daher auf freiem Fuß. Sie soll einer weiteren Krankenpflegerin von der Überdosis erzählt haben. Die Kripo prüft nun, ob die enorme Erhöhung der Medikamentendosis vorsätzlich war, um das Sterben zu beschleunigen.