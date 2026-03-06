Unfallchirurgie siedelt Mitte 2027 nach Rottenmann

Die Pläne für die drei Spitäler im Bezirk Liezen nehmen Form an. Das LKH Rottenmann bleibt mit 145 Betten mit Abstand der größte Standort. Die Sanierung des Hauses steht vor der Tür, mit Jahreswechsel werden die Geburten aus Schladming übernommen, im Sommer 2027 zieht die Unfallchirurgie um.
Die Versorgungsregion Liezen mit ihren Spitälern in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee kränkelt. Aber schön langsam wird klar, wie die Behandlung für den obersteirischen Patienten laut RSG2030 ausschauen soll. Das Wörtchen „Leitspital“ ist Geschichte, wenngleich das LKH Rottenmann eine leitende Funktion bekommt, die bei einem Termin mit den wichtigsten Vertretern der Region am Freitag konkretisiert wurde.
Man nehme einen Scooter-Unfall als Beispiel. Der Lenker hat eine Fraktur und einen Milzriss – beides muss rasch behandelt werden. „Deshalb können Orthopädie und Traumatologie nicht ohne Viszeralchirurgie betrieben werden“, sagt Kages-Vorstand Gerhard Stark. Soll heißen: Bereits mit 1. April wandert die Wochenchirurgie von Bad Aussee nach Rottenmann, im Sommer 2027 wird die Unfallchirurgie (zum Teil) von Schladming abgezogen.
„Bad Aussee ist viel zu klein, um noch Krankenhaus zu spielen“, sagt Stark. Angesichts dessen werden die Betten von 50 auf 20 reduziert und der OP-Saal stillgelegt. Stattdessen entsteht mit April eine Akutgeriatrie und Remobilisation passend zur alternden Bevölkerung. Das ist auch ökonomisch sinnvoll: „Mit Stand heute gibt es 14 stationäre Patienten in Bad Aussee, für die das gesamte Spitals-Setting aufrechterhalten werden muss“, sagt Finanz-Vorstand Ulf Drabek. Steiermarkweit sind es im Schnitt 3300 Personen, die zeitgleich im Krankenbett liegen.
Für Schladming heißt das wiederum: „Künftig werden wir 53 Betten haben. Wir reduzieren unsere Dienstposten um 20“, sagt Robert Schütz, Geschäftsführer von der Klinik Diakonissen. Zu diesem Abbau trägt auch die Verlagerung der Geburten nach Rottenmann bzw. Schwarzach (Salzburg) bei, die mit Jahreswechsel erfolgt. Allerdings: „Erstanlaufstellen bzw. Ambulanzen wird es an allen drei Standorten weiterhin geben.“
Bundesländerverträge „sehr zeitnah“ fertig
Die Kooperationsverträge mit Schwarzach und auch Bad Ischl sollen „sehr zeitnah“ vorliegen, sagt Stark – ein genaues Datum kann er nicht nennen. Kapazitäten habe man genug in der Steiermark, jedoch gehe es um die Erreichbarkeit bei Akutfällen. „Gesundheit kennt keine Grenzen“, so Stark.
In den Startlöchern steht ebenfalls der Umbau des sanierungsbedürftigen LKH Rottenmann: „Es gibt bereits ein Entwicklungskonzept, im ersten oder zweiten Quartal 2026 kann es losgehen“, sagt Drabek. Den Anfang macht das Haus 2, das gänzlich neu gebaut wird, ehe das Hauptgebäude nach und nach renoviert wird. Der Umbau ist auf zwölf bis 16 Jahre anberaumt – „wie tief wir sanieren müssen, wird ein Gutachten zeigen“, sagt Betriebsdirektorin Adelheid Stiendl. „Es ist allerdings nirgends Gefahr im Verzug“, betont Drabek.
