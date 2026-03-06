Unfallchirurgie siedelt Mitte 2027 nach Rottenmann

In den Startlöchern steht ebenfalls der Umbau des sanierungsbedürftigen LKH Rottenmann: „Es gibt bereits ein Entwicklungskonzept, im ersten oder zweiten Quartal 2026 kann es losgehen“, sagt Drabek. Den Anfang macht das Haus 2, das gänzlich neu gebaut wird, ehe das Hauptgebäude nach und nach renoviert wird. Der Umbau ist auf zwölf bis 16 Jahre anberaumt – „wie tief wir sanieren müssen, wird ein Gutachten zeigen“, sagt Betriebsdirektorin Adelheid Stiendl. „Es ist allerdings nirgends Gefahr im Verzug“, betont Drabek.