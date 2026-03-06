Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus Schladming

Unfallchirurgie siedelt Mitte 2027 nach Rottenmann

Steiermark
06.03.2026 17:20
Das Direktorium von Rottenmann und Bad Aussee (v. l.): Pflegedirektorin Daniela Jamnig, ...
Das Direktorium von Rottenmann und Bad Aussee (v. l.): Pflegedirektorin Daniela Jamnig, stellvertretender Ärztlicher Direktor Reinhard Doppler und Betriebsdirektorin Adelheid Stiendl(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die Pläne für die drei Spitäler im Bezirk Liezen nehmen Form an. Das LKH Rottenmann bleibt mit 145 Betten mit Abstand der größte Standort. Die Sanierung des Hauses steht vor der Tür, mit Jahreswechsel werden die Geburten aus Schladming übernommen, im Sommer 2027 zieht die Unfallchirurgie um.

0 Kommentare

Die Versorgungsregion Liezen mit ihren Spitälern in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee kränkelt. Aber schön langsam wird klar, wie die Behandlung für den obersteirischen Patienten laut RSG2030 ausschauen soll. Das Wörtchen „Leitspital“ ist Geschichte, wenngleich das LKH Rottenmann eine leitende Funktion bekommt, die bei einem Termin mit den wichtigsten Vertretern der Region am Freitag konkretisiert wurde.

Man nehme einen Scooter-Unfall als Beispiel. Der Lenker hat eine Fraktur und einen Milzriss – beides muss rasch behandelt werden. „Deshalb können Orthopädie und Traumatologie nicht ohne Viszeralchirurgie betrieben werden“, sagt Kages-Vorstand Gerhard Stark. Soll heißen: Bereits mit 1. April wandert die Wochenchirurgie von Bad Aussee nach Rottenmann, im Sommer 2027 wird die Unfallchirurgie (zum Teil) von Schladming abgezogen.

Präsentierten die Zeitpläne (v. l.): Robert Schütz, Geschäftsführer Klinik Diakonissen ...
Präsentierten die Zeitpläne (v. l.): Robert Schütz, Geschäftsführer Klinik Diakonissen Schladming, sowie die Kages-Vorstände Gerhard Stark und Ulf Drabek(Bild: Christian Jauschowetz)

„Bad Aussee ist viel zu klein, um noch Krankenhaus zu spielen“, sagt Stark. Angesichts dessen werden die Betten von 50 auf 20 reduziert und der OP-Saal stillgelegt. Stattdessen entsteht mit April eine Akutgeriatrie und Remobilisation passend zur alternden Bevölkerung. Das ist auch ökonomisch sinnvoll: „Mit Stand heute gibt es 14 stationäre Patienten in Bad Aussee, für die das gesamte Spitals-Setting aufrechterhalten werden muss“, sagt Finanz-Vorstand Ulf Drabek. Steiermarkweit sind es im Schnitt 3300 Personen, die zeitgleich im Krankenbett liegen.

Für Schladming heißt das wiederum: „Künftig werden wir 53 Betten haben. Wir reduzieren unsere Dienstposten um 20“, sagt Robert Schütz, Geschäftsführer von der Klinik Diakonissen. Zu diesem Abbau trägt auch die Verlagerung der Geburten nach Rottenmann bzw. Schwarzach (Salzburg) bei, die mit Jahreswechsel erfolgt. Allerdings: „Erstanlaufstellen bzw. Ambulanzen wird es an allen drei Standorten weiterhin geben.“

Bundesländerverträge „sehr zeitnah“ fertig
Die Kooperationsverträge mit Schwarzach und auch Bad Ischl sollen „sehr zeitnah“ vorliegen, sagt Stark – ein genaues Datum kann er nicht nennen. Kapazitäten habe man genug in der Steiermark, jedoch gehe es um die Erreichbarkeit bei Akutfällen. „Gesundheit kennt keine Grenzen“, so Stark.

Lesen Sie auch:
Die Kages-Vorstände Gerhard Stark (links) und Ulf Drabek. 
Reformen in Spitälern
Radkersburg, Aussee, Hartberg – Zeitpläne sind da
27.02.2026

In den Startlöchern steht ebenfalls der Umbau des sanierungsbedürftigen LKH Rottenmann: „Es gibt bereits ein Entwicklungskonzept, im ersten oder zweiten Quartal 2026 kann es losgehen“, sagt Drabek. Den Anfang macht das Haus 2, das gänzlich neu gebaut wird, ehe das Hauptgebäude nach und nach renoviert wird. Der Umbau ist auf zwölf bis 16 Jahre anberaumt – „wie tief wir sanieren müssen, wird ein Gutachten zeigen“, sagt Betriebsdirektorin Adelheid Stiendl. „Es ist allerdings nirgends Gefahr im Verzug“, betont Drabek.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
06.03.2026 17:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
367.199 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.699 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
281.664 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2429 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2236 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Schießbefehl gegen Plünderer + Ölpreis knallt rauf
1354 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf