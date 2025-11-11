Spitalspläne: Warum das UKH keine Rolle spielt

Dringliche Anfrage an Kornhäusl

Die Spitalspläne für die Steiermark waren am Dienstag auch Thema im Gesundheitsausschuss. Die SPÖ kündigte danach eine dringliche Anfrage an Kornhäusl in der nächsten Landtagssitzung an. Und Parteichef Max Lercher und Klubobmann Hannes Schwarz wiederholten ihre Kritik am RSG. Dieser sei eine „politische Mogelpackung“, ein „Versuch, strukturelles Versagen hinter technokratischer Sprache zu verstecken“. Leistungen, etwa in Bad Aussee und Bad Radkersburg, würden abgebaut, Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung hingegen bleiben.