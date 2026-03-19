Frederik & Mary: Süßer Schock-Moment auf hoher See

Für Frederik ist klar: Australien ist ein Teil ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte – und ein Teil seines Herzens.

Frederiks rührende Liebeserklärung

Beim Staatsbankett in Canberra sorgte der König deshalb wohl auch für den emotionalsten Moment der Reise. In einer bewegenden Rede würdigte er den Mut seiner Frau: „Mary, du hattest den Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen und mit mir ein neues Leben zu beginnen, so weit weg wie nur möglich. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.“