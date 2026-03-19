Frederik & Mary: Süßer Schock-Moment auf hoher See

König Frederik und Königin Mary von Dänemark genießen ihren offiziellen Staatsbesuch in der Heimat der Königin wie zweite Flitterwochen. Die Bilder sprechen Bände! Verliebte Blicke, vertraute Gesten und eine spürbar gelöste Stimmung bei jedem Termin.
Als das royale Paar an Bord eines Forschungsschiffes des Instituts für Meeres- und Antarktisforschung (IMAS) ging, um den Seetang‑Schutzwald im Meeresreservat Alum Cliffs in Hobart zu besuchen, kam es zu einem Moment, der Fans weltweit dahinschmelzen lässt.
Royaler „Instagram-Husband“
Königin Mary bekam einen Hummer in die Hand gedrückt – und erschrak sichtbar. König Frederik hingegen konnte sich kaum halten vor Lachen. Wie ein echter „Instagram‑Husband“ zückte er sofort sein Handy und fotografierte seine Frau voller Zuneigung. Ob die Schnappschüsse wohl direkt an die vier Kinder – Kronprinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine – gingen?
Hobart: Ein emotionaler Höhepunkt
Der Besuch in Hobart ist für Mary mehr als ein Programmpunkt – es ist eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Die 1972 in Tasmanien geborene Tochter schottischer Einwanderer lernte Frederik 2000 während der Olympischen Spiele in Sydney kennen. Der Rest ist moderne Märchengeschichte: Hochzeit 2004 in Kopenhagen, vier Kinder, ein Leben im Dienst der Krone.
Für Frederik ist klar: Australien ist ein Teil ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte – und ein Teil seines Herzens.
Frederiks rührende Liebeserklärung
Beim Staatsbankett in Canberra sorgte der König deshalb wohl auch für den emotionalsten Moment der Reise. In einer bewegenden Rede würdigte er den Mut seiner Frau: „Mary, du hattest den Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen und mit mir ein neues Leben zu beginnen, so weit weg wie nur möglich. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.“
Beobachter berichten, dass Mary mit den Tränen kämpfte – ein Moment, der zeigt, wie tief die Verbindung des Königspaares ist.
Australien als „zweite Heimat“
Frederik bezeichnete Australien sogar als seine „zweite Heimat“. Ob Familienbesuche oder Reisen durch die Bundesstaaten – das Paar fühle sich hier immer sofort willkommen. Dass sie nun erstmals als Königspaar zurückkehren, mache die Reise nur noch bedeutungsvoller.
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