Glaubt an „Wunder“

Familie Guthrie bietet eine Million für Hinweise

Society International
24.02.2026 17:50
Nancy Guthrie wurde am 31. Jänner zuletzt lebend gesehen.
Nancy Guthrie wurde am 31. Jänner zuletzt lebend gesehen.(Bild: AFP/BRANDON BELL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Mutter der bekannten TV-Moderatorin Savannah Guthrie wird seit drei Wochen vermisst – die Familie der verschwundenen Nancy hat die Hoffnung, die 84-Jährige wiederzusehen, jedoch noch nicht aufgegeben. Nun wurde eine Belohnung von einer Million Dollar (etwa 850.000 Euro) für Hinweise angeboten.

„Helft uns, unsere geliebte Mutter nach Hause zu bringen“, sagte die TV-Moderatorin Savannah Guthrie am Dienstag in einem auf Instagram veröffentlichten Video, bei dem sie immer wieder in Tränen ausbrach. „Bitte seid das Licht in der Dunkelheit.“

Savannah Guthrie berichtete auf Instagram von der Erhöhung der Belohnung, die für Hinweise geboten wird, die zum Auffinden ihrer Mutter führen:

Auch FBI bietet Belohung an
Die Familie glaube immer noch an „ein Wunder“, sagte Guthrie weiter. „Wir wissen aber auch, dass sie schon von uns gegangen sein könnte.“ Auch die Bundespolizei FBI verbreitete die Informationen über die von der Familie ausgesprochene Belohnung und ergänzte, dass auch die eigene Belohnung von 100.000 Dollar weiter angeboten bleibe.

Lesen Sie auch:
Seit dem 1. Februar gibt es keine Spur von Nancy Guthrie. Donald Trump richtete jetzt den ...
Fall Nancy Guthrie
Trump droht Entführern mit der Todesstrafe!
17.02.2026
„Haben noch Hoffnung“
Guthrie appeliert erneut an Entführer ihrer Mutter
16.02.2026
Suche nach Masken-Mann
Fall Guthrie: Festgenommener wieder freigelassen
11.02.2026

Guthries Schicksal sorgt in den USA für landesweites Aufsehen, selbst Präsident Donald Trump und die Bundespolizei FBI haben sich in den Fall eingeschaltet. Die herzkranke, auf Medikamente angewiesene Mutter der TV-Moderatorin war zuletzt am Abend des 31. Jänner gesehen worden. Seither ist sie spurlos verschwunden. Die Ermittler im Bundesstaat Arizona gehen von einer Entführung aus.

Society International
24.02.2026 17:50
