Familie Guthrie bietet eine Million für Hinweise

Auch FBI bietet Belohung an

Die Familie glaube immer noch an „ein Wunder“, sagte Guthrie weiter. „Wir wissen aber auch, dass sie schon von uns gegangen sein könnte.“ Auch die Bundespolizei FBI verbreitete die Informationen über die von der Familie ausgesprochene Belohnung und ergänzte, dass auch die eigene Belohnung von 100.000 Dollar weiter angeboten bleibe.