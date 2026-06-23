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Halb nackt auf Insta

Spears: „Ein Dieb hat meine Kleider gestohlen“

Society International
23.06.2026 08:59
Britney Spears verrät, warum sie sich in den letzten Jahren immer halb nackt auf Instagram ...
Britney Spears verrät, warum sie sich in den letzten Jahren immer halb nackt auf Instagram präsentiert hat.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/britneyspears)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit ihren Halb-nackt-Tanzvideos auf Instagram hat Britney Spears in den letzten Jahren für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Jetzt enthüllte die Sängerin den wahren Grund hinter ihren freizügigen Clips: Ihr wurde die Hälfte ihrer Garderobe gestohlen!

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Auf Instagram postete Britney Spears diese Woche ein Potpourri ihrer heißesten Instagram-Nacktlooks. Und enthüllte, warum sie sich in den letzten Jahren meist in einem Hauch von Nichts vor der Kamera räkelte.

Spears fühlte sich „so billig und verrückt“
Denn vor drei Jahren seien aus ihrem Zuhause ihre Outfits verschwunden, außerdem Schmuck und jede Menge Bargeld. „Ich bin kein Opfer“, erklärte Spears nun auf Instagram, „ich frage mich nur, wie es Menschen schaffen konnten, dass ich mich so billig und verrückt fühlte, als vor drei Jahren meine Mäntel, mein Schmuck und die Hälfte meiner Garderobe verschwanden.“

Zu ihrer Nachricht veröffentlichte Britney Spears eine Reihe von Bildern, auf denen sie sich freizügig präsentiert:

Nach dem Diebstahl habe man ihr mitgeteilt, dass man „nichts tun könne“, fuhr Spears fort. Das habe sie „emotional total verletzt und ich fühlte mich völlig hilflos“.

„Habe zu 100 Prozent rebelliert“
Ihre Reaktion auf diesen Vorfall: „Ich habe zu 100 Prozent auf Instagram rebelliert und mich billig und wahrscheinlich heimlich wütend gezeigt“, erklärte die ehemalige „Pop-Prinzessin“ abschließend. 

Spears verriet allerdings nicht, was tatsächlich gestohlen wurde und welchen Wert die Gegenstände hatten. Sie räumte aber ein: „Es ist, ehrlich gesagt, seltsam, ich vermisse die Kleidung vielleicht gar nicht ...“ 

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Checkte in Klinik ein
Nachdem Britney Spears Anfang des Jahres wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer kurzzeitig festgenommen worden war, versuchte die Sängerin zuletzt, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Vor wenigen Wochen begab sich die 44-Jährige auf Drängen ihrer Söhne Jayden James und Sean Preston in eine Entzugsklinik. 

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