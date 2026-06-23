Spears: „Ein Dieb hat meine Kleider gestohlen“

Spears fühlte sich „so billig und verrückt“

Denn vor drei Jahren seien aus ihrem Zuhause ihre Outfits verschwunden, außerdem Schmuck und jede Menge Bargeld. „Ich bin kein Opfer“, erklärte Spears nun auf Instagram, „ich frage mich nur, wie es Menschen schaffen konnten, dass ich mich so billig und verrückt fühlte, als vor drei Jahren meine Mäntel, mein Schmuck und die Hälfte meiner Garderobe verschwanden.“